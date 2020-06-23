EVCİL HAYVAN PİYASASINDA KUŞ STOKLARI AZALDI

KORONAVİRÜS salgını evcil hayvan piyasasını da olumsuz etkiledi.

23.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:02
KORONAVİRÜS salgını evcil hayvan piyasasını da olumsuz etkiledi. Eminönü Akvaryum ve Evcil Hayvan Pazarı'nda, yurt dışından ithalat olmadığı için özellikle muhabbet kuşundan kanarya ve papağanlara dek pek çok kuş stoklarında azalma yaşandığı öğrenildi.
Emjnönü'ndeki kuş galerisi sahibi Abdülhamit Coşar, kuş piyasasında yüzde 70 oranında bir azalma olduğunu belirterek, " Bunun sebebi de ithalatın olmamasıdır. Mart ayından beri yurt dışı kapıları kapalı olduğu için bizim piyasa da bu durumdan olumsuz etkilendi. Özellikle de canlı hayvan sektörü diyebilirim. Yurt dışından kuş getiremediğimiz için yerli üretici fahiş fiyat uyguluyor. Yerli üretici fırsatçılık yapıp fiyatları arttırdılar. Biz de onlara ayak uydurmak zorunda kaldık. Kar marjımızı artırmamak şartıyla, fiyatlarımızı arttırdık. Fiyatları arttırdığımız için de talep azaldı. Müşterilerden olağan dışı tepkiler almaya başladık, haklı olarak tabii. Bunun tek sebebi de yerli üreticilerin fahiş fiyat uygulamasıdır. İthalatın açılmasını dört gözle bekliyoruz dedi.
"TALEP, TÜRKİYE İÇİNDEKİ ÜRETİMİN KARŞILAYABİLECEĞİ DURUMDA DEĞİL"
Türkiye'de evcil hayvan beslemeye ciddi anlamda talep olduğunu söyleyen Abdülhamit Coşar, 'Burası da bu konuda İstanbul'un merkezi olduğu için, hayvan almak isteyen ilk buraya geliyor. İstanbul'un evcil hayvan stoğunu biz karşılıyoruz ancak ithalat açılmadığı sürece hem biz mağdur oluyoruz hem de müşteri mağdur oluyor. O yüzden ithalatın bir an önce açılıp eski bolluk bereket içindeki günlerimize dönmeyi bekliyoruz" dedi.
"ESKİDEN 150 LİRA OLAN KUŞU, ŞU AN 350 LİRAYA ALIYORUZ"
Kuş stoklarındaki azalmanın evcil hayvan sektörünü yavaş yavaş yok ettiğini ve zararda olduklarını söyleyen kuş ve akvaryum galericisi Feyyaz Gönülkırmaz ise, 'Kuş stoğumuzda yarı yarıya azalma var. Piyasa şu an çok kötü durumda. Fiyatlar uçmuş durumda. Neden diyecek olursanız ithalat durdu. Yurt dışından mal alamıyoruz ayrıca yerli üretici de çok uçuk fiyatlar veriyor. Biz de mecburen pahalı fiyatlara satmak zorunda kalıyoruz" dedi. Sultan papağanlarından söz eden Gönülkırmaz, ". Eskiden 150 liraya olan kuşu şu an 350 liraya biz alıyoruz. 500-600 arası bir fiyatta satıyoruz. Onu da satamıyoruz zaten" şeklinde konuştu. EVCİL HAYVAN PİYASASINDA KUŞ STOKLARI AZALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Eminönü, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Marketten tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti Haber
Marketten tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türkiye’de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Sisi’nin tehdidi sonrası ABD’den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda Haber
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Haberler››Güncel››EVCİL HAYVAN PİYASASINDA KUŞ STOKLARI AZALDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:21: CHP İl Başkanı Ural'dan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e eleştiri - Haber 12:20: Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem (2) - Haber 12:20: Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma: 10 ölü - Haber 12:19: Metro inşaatında üzerine demirler düşen işçi öldü - Haber 12:19: Otoparklarda ödeme kolaylığı - Haber 12:18: Baro başkanları, istifasını istediği Feyzioğlu'nu aralarına almadı - Haber 11:48: Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa - Haber 11:46: Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok - Magazin 10:18: Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi - Haberler