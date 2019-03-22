Evcil Hayvanlar İçin Tasarlanan Kıyafetlere İlgi

Kaynak: DHA

İZMİR Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen '3'üncü İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Pet İzmir 2019'da satılan, evcil hayvanlar için özel kıyafetler, ziyaretçilerin ilgisini çekti.İzmir Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde 3'üncüsü düzenlenen, evcil hayvan ürün, malzeme ve aksesuar tedarikçilerinin katıldığı 'Pet İzmir 2019'da hayvan yeminden oyuncaklara, birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ürünler arasında İstanbul firması tarafından üretilen evcil hayvan kıyafetleri ve yatakları dikkat çekti. Birçok renkte ve çeşitte tasarlanan kedi ve köpek kıyafetleri, hayvanları hem sıcak tutuyor hem de estetik görüntü oluşturuyor. Kıyafetlerin yanı sıra markanın kedi, köpek ile çocuklar için tasarladığı ve patentini aldığı rengarenk çadır yataklar da 'Pet İzmir 2019'da yer aldı. Kıyafet fiyatları 30 ile 60 TL arasında değişirken, kedi çadırları 100 TL, köpek çadırları ise boylarına göre 175- 200 TL'den satışa sunuldu.'KIYAFET EVCİL HAYVANLAR İÇİN DE İHTİYAÇ'İstanbul'da 3,5 yıldır evcil hayvan pet giyim ve aksesuar firmasının sahibi olan Ferda Acar, hayvanlar için kıyafet tasarlayıp, diktiğini belirterek, şunları söyledi:"Ben bir köpek sahiplenmiştim ve ona kıyafet arayışına girdiğim sırada bu konuya merak salıp daha uyguna nasıl yapabileceğimi düşündüm ve kıyafetleri kendim dikmeye başladım. Atölyemizde kumaşından tasarımına kadar her şeyi kendimiz yapıyoruz. Pet giyim firmasıyız fakat bunun yanı sıra kedi, köpek ve çocuklar için çadır yataklar yapıyoruz. 4 farklı boyutta olan çadır yatakların tasarımı bize ait, Türkiye'de bir ilk olan tasarımımızın patentini aldık. Genelde iple bağlanan çadır yataklar var fakat bizimki pergel sistemli açılıp kapanabilen bir çadır. İzmir fuarını ve İzmirlileri sevdik, tepkiler çok güzel. Fiyatlarımız da kendi üretimimiz olduğu için çok uygun. Kıyafet süsten çok evcil hayvanlar için bir ihtiyaç; çünkü hem evde hem dışarıda bulundukları için hayvanların dengeleri bozuluyor. Ev köpeklerinin tüy katmanları dışarıdaki köpeklerle aynı değil, genelde seyrek tüylüler veya tıraş ettiriliyorlar. Isınmaları için tüy dökümü mevsiminde tüylerin dışarı dökülmemesi için kıyafetlere ihtiyaçları var."- İzmir