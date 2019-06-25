Evcil Hayvanlar iş başında!

Hayvan dostlarımız, hayatlarımızda oluşturduğu bu farkı, evde olduğu gibi işyerinde de sağlıyor! Bunun sonucu olarak dünyanın hayvan bakıcılığı konusunda en büyük ve saygın otoritesi Pet Sitters International tarafından 17-21 Haziran tarihleri arasında "Pets Work at Work" (Evcil Hayvanını İşe Getir Haftası) düzenleniyor.

Dünya'da hızla yayılan bu etkinlik kapsamında Türkiye 'de de Royal Canin'in Türkiye ofis çalışanları evcil hayvanlarını ofise getirdi. Can dostların "mesaiye" katılmasıyla her zamankinden çok daha eğlenceli bir havaya bürünen ofis birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Evcil hayvan dostu politikası sayesinde çalışanların evcil hayvanlarını her gün işe getirme şansına sahip olduğunu belirten Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu "Evcil hayvanları işe getirmek hem evcil hayvanlarımızın hem de iş arkadaşlarımızın sağlığını ve psikolojik refahını artırıyor. Çalışma ortamında nasıl bir fark yarattığını bizzat kendimiz deneyimledik. Evcil hayvanlar gerçekten iş ortamında olumlu bir etki bırakıyor ve Türkiye çapında daha fazla şirketi ve daha fazla evcil hayvan sahibini bunu uygulamaya teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Şirkete Bağlılığı da Artırıyor

Anketler evcil hayvan dostu işyerlerinin, çalışanlar üzerinde olumlu etki bıraktığını gösteriyor. İK Müdürleri de en önemli faydaları arasında moral artışı, streste azalma, çalışan bağlılığı ve daha iyi iş-yaşam dengesini gösteriyor. Çalışanların yüzde 80'i işyerine evcil hayvanların getirilmesine izin vermenin, şirkete bağlılığı artırdığında hemfikir. Y kuşağı çalışanların yüzde 70'i de evcil hayvanların işyerinde olumlu etki ettiğini belirtiyor. Bazı çalışmalar işe evcil hayvan getirmenin üretkenliği de artırdığını gösteriyor.

Projenin, Royal Canin'in "Onlar için Daha İyi Bir Dünya Yaratma" misyonuna uyumlu olduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Evcil Hayvanını İşe Getir girişimi, temel amacımızın ve taahhütlerimizin esas bir parçasıdır. Evcil hayvan sahiplerinin şirket yönetimlerine gidip bu özel hafta için evcil hayvanlarını işe getirmek istediklerini söyleyeceğini umuyoruz. Bunun elverişli olmadığı bazı ortamlar olduğunun bilincinde olsak da, mümkün olduğunca şirketlerin işyerinde evcil hayvanların değerini ve evcil hayvan dostu işyerinin coşkusunu görmeye çalışacağını ümit ediyoruz."