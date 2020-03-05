Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 Filmi

Daha önce Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi işlere imza atan Chris Renaud'nun 2016 yapımlı animasyon film
i The Secret Life of Pets'in devam film
i The Secret Life of Pets 2'da Max ve arkadaşları Manhattan sokaklarında yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Brian Lynch'in kaleme aldığı film
in seslendirme kadrosunda Patton Oswalt, Kevin Hart, Jenny Slate, Tiffany Haddish ve Harrison Ford gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Chris RenaudSenaryo:
Brian LynchFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Secret Life of Pets 2Yapımcı Firma:
Illumination EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
86 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
05.06.2019 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.