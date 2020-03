Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 Filmi

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Daha önce Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi işlere imza atan Chris Renaud'nun 2016 yapımlı animasyon film i The Secret Life of Pets'in devam film i The Secret Life of Pets 2'da Max ve arkadaşları Manhattan sokaklarında yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Brian Lynch'in kaleme aldığı film in seslendirme kadrosunda Patton Oswalt, Kevin Hart, Jenny Slate, Tiffany Haddish ve Harrison Ford gibi isimler yer alıyor.Chris RenaudBrian LynchAnimasyonThe Secret Life of Pets 2Illumination Entertainment2019ABDİngilizce86 dk.UIP Türkiye05.06.2019