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Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 Filmi

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 Filmi
Daha önce Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi işlere imza atan Chris Renaud'nun 2016 yapımlı animasyon film i The Secret Life of Pets'in devam film i The Secret Life of Pets 2'da Max ve arkadaşları Manhattan sokaklarında yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Brian Lynch'in kaleme aldığı film in seslendirme kadrosunda Patton Oswalt, Kevin Hart, Jenny Slate, Tiffany Haddish ve Harrison Ford gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Chris Renaud
Senaryo: Brian Lynch
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Secret Life of Pets 2
Yapımcı Firma: Illumination Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 05.06.2019

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Brian Lynch, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:15:10