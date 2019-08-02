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Evciler'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

02.08.2019 16:43 Evciler'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Afyonkarahisar'ın Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye eroin sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi alarak şüpheli şahısları takibe aldı. Ekiplerin sıkı takibi sonrası S.B. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde sıkıştırılmış kalıp halinde 10.32 gram eroin maddesi bulundu. Gözaltına alınıp Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Evciler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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