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Evciler'den kısa kısa

Evciler'de "2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı" projesi istişare toplantısı düzenlendi.

13.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:52Evciler'den kısa kısa
'de "2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı" projesi istişare toplantısı düzenlendi.
konağındaki toplantı salonundaki konuşan İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, "Afyonkarahisar ve ilçelerinde hayata geçirilecek '2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı' projesini önemsiyoruz. Projede ilçemizin tanıtımı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik." dedi.
Toplantıya, Yüksel'in yanı sıra, Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş, daire müdürleri ve meclis üyeleri katıldı.
Evciler'de eğitim toplantısı
Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Hükümet konağındaki toplantıda, ilçedeki eğitim kurumlarındaki ile çalışmalar ele alınarak okulların eksikleri değerlendirildi.
Toplantıya, Yüksel'in yanı sıra Belediye Başkanı Ali Dede Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Bayram ve daire müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

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