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Evciler'den kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde sosyal yardım alan vatandaşlara bin liralık ödemeleri evlerinde yapıldı.

08.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:12
Evciler'den kısa kısa
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde sosyal yardım alan vatandaşlara bin liralık ödemeleri evlerinde yapıldı.
Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ( EİKP) Destek Programı Kapsamında Evciler ilçesinde hak sahiplerine verilen bin lira ödemeler PTT, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emniyet ve Jandarma personellerince düzenli sosyal yardım alan vatandaşlara evlerinde teslim edildi.
Evciler'in köyleri dezenfekte edildi
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı bütün köylerdeki köy konakları, umuma açık yerler, köy meydanları ve köy içi yolları Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından ikinci kez dezenfekte edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Evciler, Afyon, PTT, Güncel
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