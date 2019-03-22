Evciler İlçesinde Her Yer Lavanta Kokacak

Evciler
Kaymakamlığı tarafından ilçede başlatılan lavanta ekim projesi devam ediyor.
Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel lavanta bahçelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Lavanta projesi kapsamında daha önce dikimi yapılan alanlarda yeni düzenlemeler ve yeni alanlar oluşturularak üretimin arttırılması ve çiftçilerin de üretim yapabilmesi için herkese örnek olduklarını kaydeden Kaymakam Yüksel şunları kaydetti:
"Her köyde lavanta bahçeleri oluşturulması, üreticilerimize fide temini yapılabilmesi bu alternatif ürünün ilçemiz ekonomisine katkı sağlaması için çalışmalar titizlikle devam etmektedir."
Evciler, Güncel
Kaynak: AA