Evciler İlçesinde Her Yer Lavanta Kokacak

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel lavanta bahçelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Lavanta projesi kapsamında daha önce dikimi yapılan alanlarda yeni düzenlemeler ve yeni alanlar oluşturularak üretimin artırılması ve çiftçilerin de üretim yapabilmesi için herkese örnek olduklarını kaydeden Kaymakam Yüksel şunları kaydetti:

"Her köyde lavanta bahçeleri oluşturulması, üreticilerimize fide temini yapılabilmesi bu alternatif ürünün ilçemiz ekonomisine katkı sağlaması için çalışmalar titizlikle devam etmektedir."

Bitkisel sabun üreticisi The Soap Factory şirketinin CEO'su Hacire Aydın, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan el yapımı lavanta sabununun kullanımın yaygınlaşmaya başladığını vurgulayarak "Tüketicilerin bilinçlenmesiyle beraber doğal ürünlere olan ilgi arttı. El yapımı lavanta sabununa yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız" dedi.