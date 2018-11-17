Evciler Kaymakamı Yüksel'e Ziyaretler

Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar
Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindekiler Evciler
Kaymakamı Abdullah Yüksel'i ziyaret etti.
Ziyarete, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar
Temsilcisi Hasan Ceylan
, Dazkırı
Temsilcisi Gazi Muharrem Aydın
ve şehit babası Muzaffer Birgül katıldı.
Kumartaşlı, ziyarette yaptığı konuşmasında, görevine yeni başlayan Kaymakam Abdullah Yüksel'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Afyonkarahisar'da gazi dernekleri olarak çok iyi bir çalışma içerisine girmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz bizler için çok değerli ve önemlidir. Onların haklarını her alanda savunmaya devam edeceğiz." dedi.
Kaymakam Yüksel de, gaziler için ve şehit aileleri için ne yapılsa az olduğunu, şahsına ve kaymakamlık makamına bu konuda ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Afyonkarahisar,Türkiye,Evciler
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:12