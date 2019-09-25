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Evde 2,5 metre boyunda kenevir yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde yapılan aramada 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

25.09.2019 17:26Evde 2,5 metre boyunda kenevir yetiştirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde yapılan aramada 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olay Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri tarafından bir kişinin evin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekipleri tarafından uzun zamandır gözlem altına alınan F.G. isimli şahsın evine yapılan baskında 2.5 metre boyunda 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler emniyet ekipleri tarafından sökülerek imha edilirken, F.G. gözaltına alındı. - BURSA

Kenevir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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