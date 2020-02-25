Haberler » Güncel » Evde 2 kamyon çöp biriktirdi - Haber

Evde 2 kamyon çöp biriktirdi

Karabük'te 65 yaşındaki Torgut D., evinde 2 kamyon çöp biriktirdi.

25.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:58Evde 2 kamyon çöp biriktirdi
'te 65 yaşındaki Torgut D., evinde 2 kamyon çöp biriktirdi. Çöpler belediye ekipleri tarafından alındı.

Merkeze bağlı Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'ta oturanlar, Karabük Belediyesi Müdürlüğünü arayıp yalnız yaşayan komşuları Torgut D'nin evini çöple doldurduğunu ihbar etti.

Eve gelen zabıta ekipleri, çoğu plastik ve poşet atıklarıyla karşılaştı. Çok sayıdaki temizlik görevlerinin çalışmalarında, evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlenen ev dezenfekte edildi. Torgut D, Kapı önüne oturup çalışmaları izledi. - KARABÜK

Karabük, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 17:40:14