Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle zamanlarını evde geçiren çocuklara özel olarak 'Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek.

16.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:53
Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle zamanlarını evde geçiren çocuklara özel olarak 'Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek.

5,6,7 ve 8 nci sınıf öğrencilerin katılabileceği yarışmada 23 Nisan'a özel olarak hazırlanacak bayraklı ve balonlu dekorlar önünde seslendirilecek şiirleri gönderen öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede, 23 Nisan ile vatan ve bayrak sevdasını en iyi şekilde anlatanlara para ödülünün yanı sıra satranç takımı hediye edilecek.

Öğrenciler çektikleri videoları en geç 21 Nisan 2020 Salı Gününe kadar yesilyurtyeksam@gmail.com adresine gönderebilecek. 22 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye giren öğrencilerin isimleri 23 Nisan 2020 tarihinde yesilyurtbel.tr adresinden açıklanacak. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiler 0538 854 79 47 nolu iletişim hattından öğrenilebilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının özüne ve ruhuna yakışan bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu özel ve değerli bayramı evlerinde aynı coşku ve heyecanla kutlamaları için 'Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlemeye karar verdik. Dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de can kayıplarına yol açan (Covi-19) salgını nedeniyle zamanlarını evde geçiren çocuklarımızın 23 Nisan heyecanını aynı seviyede yaşamalarına imkan tanımak adına toplumda farkındalık oluşturan bir etkinliğin altına imza atacağız. Yarışmamızın temel amacı; sahip olduğumuz şanlı tarihimizi bilerek, çok zor şartlarda kazanılmış bir zaferin sonucu olan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, toplumsal barışı sürekli kılarak aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerlemek için geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza, bu kutsal duyguları aşılamaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çınar, verecekleri ödülleri de açıklayarak, "Yarışmada birinci olana bin TL, ikinci olana 750 TL., üçüncü olana 500 TL., mansiyon dalında ise üç öğrencimize 250 TL. para ödülü vereceğiz. Bununla birlikte yarışmaya katılan her öğrencimize satranç takımı göndereceğiz. Yarışmanın şartnamesini aşağıda beyan ediyoruz. Yarışmayla ilgili bilgi almak isteyen velilerimiz ve öğrencilerimiz 0538 854 79 47 nolu telefonu arayabilirler. Bu arada çekilen videolar, 23 Nisan 2020 tarihinde TRT'de yayımlanacak olan bayram özel programına da gönderilecektir. Tüm çocuklarımızı bu özel ve anlamlı günde okuyacakları şiirlerle yarışmaya katılmaya davet ediyorum " diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Haberler ›› Güncel ››Evde 23 Nisan' Şiir Yarışması düzenlenecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:17: Çorum'da bir köyün daha karantinası kaldırıldı - Haber 18:17: BARTIN Fındık bahçesinde tartıştığı ağabeyi ve yeğenini vurdu 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:14: Erzurum Büyükşehir'den siper maske hamlesi - Haber 18:13: Burdur'da PTT Kargo maske dağıtımına başladı - Haber 18:13: Başkan Kılıç: "Gönüllü öğretmenler gönüllerimizi fethetti" - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:51: Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber