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Evde antrenman yapan sporculardan 'Evde kal' çağrısı

SİVAS'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlikspor'un çeşitli branşlarında yer alan sporcular evlerinde antrenman yaparak formlarını korurken, vatandaşlara da 'Evde kal' çağrısı yaptı.

16.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:58
Evde antrenman yapan sporculardan 'Evde kal' çağrısı

SİVAS'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlikspor'un çeşitli branşlarında yer alan sporcular evlerinde antrenman yaparak formlarını korurken, vatandaşlara da 'Evde kal' çağrısı yaptı.Koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada antrenmanlarını evlerinde sürdüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları kuvvet ve dayanıklılık hareketlerini içeren egzersizler yaparak performansını korumaya çalışıyor. Antrenman görüntülerini kaydeden sporcular 'Evde kal' çağrısı yaparak, vatandaşlara dışarı çıkmama uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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