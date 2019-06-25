25.06.2019 14:42
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Evde av tüfeği ile intihar etti

Evde av tüfeği ile intihar etti

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Hıdır Ö. (55), evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Hıdır Ö. (55), evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Halfeti'ye bağlı Salmanlı Mahallesi'nde yaşayan Hıdır Ö., yalnız bulunduğu evinde av tüfeğini çenesine dayayıp ateşledi. Silah sesi üzerine eve gelen komşuları Hıdır Ö.'yü kanlar içinde bulunca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Hıdır Ö.'nün öldüğünü belirledi. Hıdır Ö.'nün cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Halfeti , Şanlıurfa , Güncel

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