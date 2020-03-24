Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Evde bakım hizmeti alan yaşlıların evlerinde koronavirüs temizliği - Haberler

Evde bakım hizmeti alan yaşlıların evlerinde koronavirüs temizliği

Kastamonu Belediyesi tarafından evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlıların evleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

24.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:26
Evde bakım hizmeti alan yaşlıların evlerinde koronavirüs temizliği
Kastamonu Belediyesi tarafından evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlıların evleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
Kastamonu Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Merkezi görevlileri, ihtiyaç sahibi yaşlıların kişisel bakımlarını ve evlerinin temizliğini yapmaya devam ediyor. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evleri özel dezenfektanlarla siliyor.
Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.
Kastamonu Belediyesinin bu konuya hassasiyet gösterdiğini anlatan Vidinlioğlu, şöyle devam etti:
"Bu süreçte dezenfeksiyona önem veriyoruz. Belediye olarak evde bakım birimimiz yüzlerce aileye, yaşlımıza evde hizmet veriyor. Koronavirüs problemi bütün ülkeyi kasıp kavururken yaşlılarımız da risk grubunda olduğu için en anlamlı şeylerden birinin onların evlerinin temizliğini yapmak olarak düşündük."
Evde Bakım Hizmetleri Merkezinde çalışan Fikriye Kellecioğlu da "Yaşlılarımız evlerini temizliyoruz, çarşı pazar ihtiyaçlarını alıyoruz. Bu süreçte koronavirüs tehdidi var. Onların bu süreci rahatsızlanmadan atlatması için çalışıyoruz." diye konuştu.
Evi temizlenenlerden Hamide Ünal, dışarı çıkamadıklarını belirterek şunları dile getirdi:
"Temizliğimiz için belediyeyi arıyoruz, geliyorlar temizliğimizi, bakımımızı yapıyorlar. Odunumuzu, kömürümüzü çıkarıyorlar. Onlar sayesinde yaşıyoruz. Hastalık var diye evimizi dezenfektanlarla temizlediler. Hepsinden Allah razı olsun."
Belediyeyi aradıklarını anlatan Mustafa Ünal da "Hemen geldiler. Sağ olsunlar her zaman temizliğimizi yaparlar. Bugün geldiler yine temizliğimizi yaptılar. Bugün ayrıca ilaçlama yaptılar. İki yaşlı evde oturuyoruz. Kalp, şeker var, ben hastayım. Her şeyimizi onlar yapıyor." dedi.
Evi temizlenen Pakize Çevik, eşinin yatalak, kızının da rahatsız olduğunu belirterek "Benim elimin biri yok. Sağ olsunlar gelip her işimi görüyorlar. Bugün de biz hasta olmayalım diye dezenfektanlarla evimizi iyice temizlediler. Bundan iyisi can sağlığı, Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Kastamonu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:34: Özdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanındayız" - Haber 13:34: Van'da belediye sağlık ekipleri hastaların yardımına koşuyor - Haber 13:34: Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri - Haber 13:33: Sokağa çıkamadı, kedilerine gençler bakıyor - Haber 13:31: MALATYA 4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading