30.06.2019 10:04
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Evde bakım hizmeti mutlu ediyor

Evde bakım hizmeti mutlu ediyor

İzmit Belediyesi'nin evde bakım hizmeti yüzlerce vatandaşı mutlu ediyor.

İzmit Belediyesi 'nin evde bakım hizmeti yüzlerce vatandaşı mutlu ediyor.

Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Evde Bakım hizmetinden halen 269 kişi yararlanıyor.

Evde öz bakımını tek başına sağlayamayacak durumda olan hastalar için yürütülen hizmetten yararlananlar duydukları memnuniyeti dile getirecek adeta kelime bulamıyorlar. Bir kadın bir erkekten oluşan İzmit Belediyesi'nin evde bakım ekibine Sağlık Müdürlüğü'nden bir de hemşire eşlik ediyor.

Önce inceleme yapılıyıor

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyenler 318 00 00- 2214-2213 nolu numaralardan talepte bulunuyorlar. Gelen talepler üzerine yetkililer evlerde tespit ziyaretinde bulunduktan sonra bakım hizmetine başlıyorlar. Evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahiplerine saç, sakal kesimi, tırnak kesimi, beden temizliği, banyo hizmetleri veriliyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Destek Hizmetleri Müdürlüğü , İzmit Belediyesi , Güncel

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