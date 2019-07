Evde Bakım Hizmeti Sabri Amca'ya ilaç gibi geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmeti vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmadan eşi ile birlikte yararlanan 80 yaşındaki Sabri Öner; "Evlatlarım gibi hizmet ediliyor bize" dedi.

BU HİZMET YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile sosyal belediyecilik alanında ciddi bir görevi yerine getiriyor. Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu hizmet ile yardım elini uzatıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her hafta periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve onların öz bakımını yapıyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor.

"EŞİMİN BİR BACAĞI KESİLDİ DİĞERİ KIRIK"

Eşi ile birlikte evde bakım hizmetinden yararlanan 80 yaşındaki Sabri Öner; "Durumum yok. Eşim şeker hastası, bir bacağı kesildi. Diğer bacağı kırık. Eşimin her şeyi ile ben elimden geldiğince ilgileniyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedim. Onlar bana her hafta ekip gönderiyor. 2 ekip geliyor evimize. İlk gelen ekip ev temizliği yapıyor. Evin her yerini güzelce temizliyorlar. İkinci ekip ise eve geldiklerinde eşimin öz bakımını yapıyorlar" dedi.

AİLEM GİBİ İLGİLENİYORLAR

Gelen personelden çok memnun olduklarını ifade eden Sabri Öner; "Bize her seferinde farklı personel geliyor. Ama her biri geldiklerinde hal hatır sorarlar, bizimle güzel ilgilenirler. Her şeyden önce gülen yüzleri bizim yüreğimize dokunur. Allah hepsinden razı olsun. Kendi ailem gibi ilgileniyorlar. Hastaneye gideceğimiz zaman belediyeyi arıyorum. Ekipler ambulans ile geliyorlar. Evden alıp bizi hastaneye götürüyorlar. Orada da güzel bir şekilde işlemlerimiz yapılıyor. İşimiz bittiği zaman ambulans ile bizi eve götürüyorlar. Bizim için çok güzel hizmet bunlar. Allah belediye başkanımızdan razı olsun" dedi.

NASIL YARARLANILIYOR

Maddi imkânsızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişiler hakkında karar alınıyor. Kararın ardından Evde Bakım Hizmetleri ekibi evin periyodik olarak temizliği ve hasta kişinin öz bakımını yapıyor.