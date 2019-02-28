Evde Bakım Hizmetiyle Hayata Tutunuyorlar

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlatılan hizmet kapsamında oluşturulan ekipler, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların evlerine giderek ev temizliği, saç-sakal tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.Evde bakım hizmetleri amiri Rahman Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç yıl önce başlattıkları evde bakım hizmeti projesini başarıyla sürdürdüklerini söyledi.Eylül 2017'de evde bakım hizmetlerine başladıklarını belirten Ateş, şu an itibarıyla bin 559 ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet verdiklerini ifade etti.Bakıma muhtaç kişilere öz bakım, temizlik ve basit ev tadilat işleri olarak üç grupta hizmet verdiklerini dile getiren Ateş, "İlk önce sağlık personeli arkadaşlarımız gidip vatandaşlarımızı muayene ediyor ve 'öz bakım hizmetleri almasında sakınca yoktur' raporu veriyorlar. Daha sonra sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız evlere gidip gerekli incelemelerde bulunuyor. Arkadaşlarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda evde bakım hizmetleri ekiplerimiz çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyorlar." diye konuştu.Ekiplerin ihtiyaç sahibi vatandaşları sosyal hizmet uzmanlarının talimatları doğrultusunda haftalık periyotlarla ziyaret ettiklerini kaydeden Ateş, şöyle devam etti:"Zamanla ekiplerimizle vatandaşlarımız arasında evlat-anne ilişkisi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Evde bakım hizmeti götürdüğümüz vatandaşlarımızın ayrıca belediyemizin diğer projelerinden yararlanmaları için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Günlük sıcak yemek hizmeti almalarını sağlıyoruz. Gıda ve giyim yardımlarını ulaştırıyoruz. Hastaneye gitmek istedikleri zaman belediyemizin araçlarını tahsis ediyoruz. Refakat hizmetleri almaları için gerekli girişimlerde bulunuyoruz."Evlatlarımın yardımıyla hayata tutunuyorumEvde bakım hizmetlerinden yararlanan 67 yaşındaki Fatma Bulut, MS hastalığı nedeniyle 8 yıldır yatalak durumda olduğunu söyledi.Eşiyle beraber yalnız yaşadıklarını ifade eden Bulut, "Allah belediyemizden ve bize hizmet eden evlatlarımızdan razı olsun. Elimiz ayağımız haline geldiler. Eşimin ve onların yardımıyla hayata tutunuyorum. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Evimizi temizliyorlar, yemeklerimizi getiriyorlar, benim kişisel bakımımı yapıyorlar. Yatalak olduğum için yatağın içinde yıkanmak zorundayım. Allah bu hizmeti verenlerden razı olsun." dedi.