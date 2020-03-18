Evde bakım yardımından yararlananların raporları mayıs ayı sonuna kadar geçerli olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporlarının mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayılacağını bildirdi.
18.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:30
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporlarının mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayılacağını bildirdi.
Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında, hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını belirtti.
Daha önce sağlık raporlarının SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceği tedbirinin uygulandığını anımsatan Bakan Selçuk, yeni tedbirler kapsamında alınan kararlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar, süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz."
Zehra Zümrüt Selçuk, "Belirlenen süre sonunda, bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız." hatırlatması da yaptı.
Türkiye'de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.
Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında, hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını belirtti.
Daha önce sağlık raporlarının SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceği tedbirinin uygulandığını anımsatan Bakan Selçuk, yeni tedbirler kapsamında alınan kararlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar, süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz."
Zehra Zümrüt Selçuk, "Belirlenen süre sonunda, bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız." hatırlatması da yaptı.
Türkiye'de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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