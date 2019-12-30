Evde baygın vaziyette bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde eşi tarafından evde baygın vaziyette bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ç. eve geldiğinde eşi Fatma Ç'yi baygın vaziyette buldu.
Fatma Ç. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Olay sonrası Fatma Ç'nin oğlu Mustafa H. Ç. (30) annesini öldürdüğünü ileri sürerek polis merkezine teslim oldu.
Fatma Ç'nin cesedi otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.