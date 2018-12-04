Evde Beslenen Ayı Bakıcısını Öldürdü

Japonya
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Siyah Ayısı olarak bilinen ve evdeki kafeste beslenen bir ayı bakıcısı olduğu düşünülen kişiyi öldürdü.
Japonya'nın İbaraki eyaletinde, 1.3 metre boyunda ve yaklaşık 110 kilogram ağırlığındaki bir Asya Siyah Ayısı, kafesine giren bakıcısını öldürdü. Yerel polisin verdiği bilgiye göre, Toride şehrinde yaşayan 56 yaşındaki Soichiro Mori, pazar sabahı evden yardım çağrısında bulundu. Yardım çığlığını duyan komşuları, sesin geldiği eve girdiğinde Mori'yi evdeki ayı kafesinin içinde yaralı halde buldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Mori, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sahibi evde besliyordu
15 yaşındaki Asya Siyah Ayısı'nın, 70 yaşındaki ismi belirlenemeyen bir kişi tarafından evdeki kafeste tutulduğu öğrenildi. Sahibinin, ayıyı evde beslemek için resmi izne sahip olduğu belirtildi. Olayda hayatını kaybeden kişinin ise ayının sahibi tarafından tutulan bir bakıcı olduğu değerlendiriliyor. - TOKYO
04 Aralık 2018 Salı 11:41