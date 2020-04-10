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Evde beslenen hayvanlarda virüse karşı şampuan ve sabunlu önlem

KORONAVİRÜSTEN korunmak için hijyen kurallarını evcil hayvanlar için de uygulayan hayvanseverler, dışarıda gezdirdikleri köpeklerinin ayaklarını eve girişte sabun, şampuan ve deterjanlı su ile yıkıyor.

10.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:43
Evde beslenen hayvanlarda virüse karşı şampuan ve sabunlu önlem

KORONAVİRÜSTEN korunmak için hijyen kurallarını evcil hayvanlar için de uygulayan hayvanseverler, dışarıda gezdirdikleri köpeklerinin ayaklarını eve girişte sabun, şampuan ve deterjanlı su ile yıkıyor. Türk Veteriner Hakimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, çamaşır suyu önerileri bile olduğunu söyleyerek, "Böyle tahriş edici özelliklere sahip uygulamalara hiç gerek yok. Sabunlu suyla temizlemek yeterli" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronovirüs (Covid-19) salgını, insanları olduğu gibi hayvanları da etkiledi. Uzmanların, koronavirüsten korunmada insanlarda uygulanan hijyen kurallarının evcil hayvanlar için de geçerli olduğuna ilişkin uyarıları, bazı hayvanseverler tarafından abartılı bir şekilde uygulanmaya başlandı. Başkent'te hayvanseverlerden bazıları dışarıda gezdirdikleri köpeklerinin ayaklarını içeriye girişte sabunlu su, bazıları deterjanlı su, bazıları da şampuanlı su ile yıkarken, kimisi de ıslak bez ve mendil ile temizliyor. Koronavirüse karşı önlem alan hayvanseverler arasında köpeklerinin ayaklarını çamaşır suyu ile yıkayanlar olduğu da iddia edildi.

'ÖZELLİKLE BEBEK ŞAMPUANI KULLANIYORUM'

Emekli Şükran Gürbüz (55), köpeğini gezdirdikten sonra kovanın içinde hazırladığı su ile patilerini ve ağzını yıkayarak içeriye aldığını söyledi. İlaç mümessili Gizem Nida Çınar ise köpeğini günde 2 kez tuvalet ihtiyacı için dışarıya çıkardığını belirterek, "Dışarıya çıkarırken ve dönüşte şampuanlı suyla patilerini siliyorum. Özellikle bebek şampuanı kullanıyorum; çünkü hayvanın patisi sürekli temas halinde ağzıyla" dedi. Üniversite öğrencisi Bersu Kaplan da köpeğinin ayaklarını 10 saniye kadar şampuanlı su ile yıkadığını anlattı.

VETERİNER: TAHRİŞ EDİCİ UYGULAMALARA GEREK YOK

Türk Veteriner Hakimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, hayvanların ayaklarını temizlemede çamaşır suyu önerileriyle bile karşılaştığını söyleyerek, "Evcil hayvanlarımızı eve alırken patilerini sabunlu suyla temizlememiz yeterli. Bazen çamaşır suyuyla temizlenmesi gibi öneriler görüyoruz. Böyle tahriş edici özelliklere sahip uygulamalara hiç gerek yok" dedi.

Aşkaroğlu, Covid-19 hastalığında kediler ya da köpekler vasıtasıyla fiziksel taşıyıcılık gerçekleşebileceğini de belirterek, "İnsanlarımız nasıl dışarıya çıktıklarında 'temastan kaçının, kendinizi izole edin' diyorsak bu hayvan için de geçerli. Hayvanlarımızı dışarıya çıkarttığımızda patilerle ya da onu seven pozitif bir hastanın temasıyla hastalığı fiziksel olarak getirebilir. Fakat insanlara geçirmesi söz konusu değil. Bu yüzden mecbur kalmadıkça evcil hayvanlarımızı dışarıya çıkartmamalıyız" ifadelerini kullandı.

'SABUNLU SU VE KREM'

Patileri Koruma Derneği Başkanı İsmail Erdoğan ise sabunlu suyun köpek patilerini temizlemede yeterli olduğunu belirterek, "Köpeklerin yerle temas eden tek yerleri 'yastık' dediğimiz pati altlarıdır. O yastıklar yere değdiğinde sadece toz tutarlar. Eve girerken patiler sabunlu suyla temizlenip, bir havluyla kurulandıktan sonra da üzerine bir krem sürülebilirse çok daha iyi olur. Patiler kesinlikle çamaşır suyuyla yıkanmamalı. Sadece sabunlu suyla silinmeli. Sonra kurulanmalı. Eğer ki evinizde varsa vazelin ve krem de yumuşatmak için kullanılmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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