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Evde bulunamayan genç kadın için itfaiye balkonda girdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir sitede oturan genç kadını, arkadaşları polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi.

11.10.2019 02:20Evde bulunamayan genç kadın için itfaiye balkonda girdi
DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir sitede oturan genç kadını, arkadaşları polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerinin itfaiye aracının merdiveni ile girdikleri evde Hanife D. İsimli genç kadının evde olmadığını ve evin boş olduğunu belirlediler.

Olay 23.00 sıralarında Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan Algün Life isimli sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hanife N. isimli genç kadının evine oturmaya giden giden iş arkadaşları genç kadına ait otomobilin sitenin otoparkında olduğunu gördüler. Bunun üzerine eve çıkan arkadaşları dairenin kapısında zile basarak uzun süre beklediler. Kapıyı açan olmayınca Hanife D.'yi telefonla aradılar. Telefonuna da ulaşılamayan Hanife D. İçin arkadaşları panik olarak durumu polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekipleri eve kapıdan giremeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediler. İtfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile balkondan daireye girdiler. Daire içinde yapılan aramada evin boş olduğu anlaşıldı. Genç kadına da telefonla ulaşan arkadaşları ve ekipler derin nefes aldılar. - DÜZCE

İtfaiye, Hanife, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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