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Evde bulunan 23 kilo esrara tutuklama

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

23.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:22Evde bulunan 23 kilo esrara tutuklama

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi. Evde bulunan Adnan K. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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