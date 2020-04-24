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Evde bulunanlara online spor hizmeti veriliyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ordu'da evlerinde bulunan vatandaşlara online spor hizmeti sunuluyor.

24.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:30

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ordu'da evlerinde bulunan vatandaşlara online spor hizmeti sunuluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından kısa bir süre önce "Evde Kal, Sporla Kal" sloganıyla online spor hizmeti başlatıldı.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen spor hizmeti, her hafta salı ve cuma günleri Ordu Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlar, online spor eğitimleri ile bu süreçte moral depolayarak hem evde spor yapma imkanı buluyor hem de sağlıklı ve zinde kalıyor.

Eğitmenler Yasin Şahin ve Resul Aksu tarafından verilen evde spor hizmeti videoları yaklaşık 10 ile 15 dakika aralığında sürüyor.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Recep Kara, online spor eğitimleri ile vatandaşların evde spor yapmalarına imkan sağladıklarını belirtti.

Yaşanılan bu olumsuz sürecin en kısa sürede geride bırakılmasını temenni eden Kara, "Bu zor günleri birlikte atlatacağız. Gelecekte güzel günleri hep birlikte yaşamak için lütfen evde kalın ancak hareketsiz kalmayın." ifadelerini kullandı.

Evde bulunanlara online spor hizmeti veriliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Ordu, Spor , Haber
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