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Evde Çal'da çıkan Gökhan Türkmen en sevilen şarkılarını söyledi

Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin son konuğu Gökhan Türkmen oldu. Sanatçı "Evde vazgeçemediğim üç eşyamı sıralamam gerekirse; piyano ile gitarım. Ve tabii ki koşu bandım" dedi.

02.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:18
Evde Çal'da çıkan Gökhan Türkmen en sevilen şarkılarını söyledi

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, daha önce denenmemiş bir müzik yolculuğunu dinleyicilerle buluşturdu. Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için instagram hesabı üzerinden başlatılan Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin dün akşamki konuğu Gökhan Türkmen oldu. Türkçe Pop müziğin en sevilen isimlerinden olan Türkmen, "Evde vazgeçemediğim üç eşyamı sıralamam gerekirse; piyano ile gitarım. Ve koşu bandım" diye konuştu. Türkmen, "Müzisyen olmaya karar verdiğim ilk an kendi şarkımı yaptığım zaman oldu. Müzik üretirken sanatın her dalından ilham alıyorum" dedi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında müzisyen, 'Yoluna Taş Koydum', 'Sen İstanbulsun', 'Çatı Katı' ve 'Yan Sen' isimli şarkılarını seslendirdi.

Mesafeleri yakın eden, dünyanın en uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren 'Red Bull Sunar: Evde Çal' serisi birçok sevilen ismi daha konuk etmeye hazırlanıyor. 3 Nisan'da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde Eda Baba, 10 Nisan'da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30'da gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Gökhan Türkmen, Çal, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Evde Çal'da çıkan Gökhan Türkmen en sevilen şarkılarını söyledi - Haberler

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