Evde cesedi bulunan kadını, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde cesedi bulunan kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

04.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:12
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde cesedi bulunan kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, Arda Mahallesi'nde yaşayan Nuray Duğrul (54), 2 Temmuz'da eve tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, Duğrul'un 20 yaşındaki oğlu İlhan Süngerciler'i sorguladı.
Süngerciler, ilk ifadesinde, tansiyon hastası annesiyle sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söyledi.
"Kedi tartışması" nedeniyle öldürmüş, cesedin videosunu çekmiş
Şüpheli ifadeleri üzerine gözaltına alınan İlhan Süngerciler, ikinci sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.
Zanlının, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istediği için kahvaltı yaparken annesiyle tartışmaya başladıklarını, bu sırasında göğüs kısmından ittiği annesinin dengesini kaybederek başını mutfak bankosuna vurduğunu, yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra korkuyla evden çıkıp işe gittiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
"Normal bir çocuk değildi"
Öte yandan, Nuray Duğrul'un esnaf komşularından İsa Kışlalı, zanlı İlhan Süngerciler'in olaydan bir gün önce işlettiği kahvehanenin önünde kedi aradığını belirterek, "Evleri şu an tadilatta, kedileri yukarı götürmüş çocuk. Annesi de istememiş ondan sonra bu olaylar çıkmış. İlhan normal bir çocuk değildi. Kendisine tam hakim değildi. Bir serviste çalışıyordu, her sabah ustaları gelip alıp gidiyordu. Nuray abla çocuğunun böyle olduğunu dışarıya pek belli etmiyor, onu devamlı koruyup kolluyordu. Nuray abla mahallenin gülüydü, bir hiç uğruna gitti maalesef." dedi.
Kışlalı, İlhan Süngerciler'i küçüklüğünden beri tanıdığını dile getirerek, "Hal ve hareketleri normal değildi. Örneğin bin liraya bisiklet satın alır, sonra onu bir başkasına 50 liraya satardı. Annesiyle bu konularda hep tartışıyorlardı." diye konuştu.
Mahalle esnafı Harun Akçin de olay günü zanlı İlhan Süngerciler'i çok soğukkanlı gördüğünü anlatarak, "Polis İlhan'a bir şeyler soruyordu. İlhan'da anormal bir tepki yoktu annesi öldüğü için. Bir ağlama ya da üzgünlük yoktu. Polis kemerini çıkarmasını istedi, sonra polis otosuna bindirildi ama çocukta bir üzgün durum yoktu, soğukkanlıydı." ifadelerini kullandı. Evde cesedi bulunan kadını, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel, Haber
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