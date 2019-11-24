ERZURUM'un Aziziye ilçesinde evde çıkan yangın, bitişiğindeki 5 ev ve ahıra da sıçradı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 8 saate söndürülen yangında, 6 ev ve ahırları kullanılamaz hale geldi. Mahalleli, 6 aileye kendi evlerinin kapısını açtı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Aziziye'nin Başkent Mahallesi'nde bir evde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dumanı fark edenler, imam Mehmet Çalık'ı arayıp, camiden anons yapmasını istedi. Anonsu duyan mahalleli, itfaiyeye haber verip, yangın çıkan eve gitti. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki 5 eve ve ahıra sıçradı. Mahalleli ahırlardaki hayvanları çıkarırken, bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İtfaiye ve köylünün müdahalesiyle yangın, saat 11.00 sıralarında söndürüldü. Yapılan incelemede, Celal Köse, Emin Bozkurt, Battal Kaya, Nafiz Köse, Hulusi Köse ile Halis Köse'ye ait ev ve ahırların, kullanılmaz hale geldiği belirlendi. Çıkarılan hayvanlar ise diğer köylülerin ahırlarına yerleştirildi. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hasar tespiti için çalışmalara başladı.

MAHALLELİ, 6 AİLEYE EVİNİ AÇTI

Köy muhtarı İbrahim Köse, evleri kullanılmaz hale gelen kişilerin akraba ve komşularının evlerine yerleştirildiğini belirtti.

Cami imamı Mehmet Çalık, anons yapmasının ardından çevre mahallelerden de yardıma gelenler olduğunu söyledi. Çalık, ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü belirtti.