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Evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

SAMSUN'un Canik ilçesinde bir aparmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

28.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:42
Evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

SAMSUN'un Canik ilçesinde bir aparmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin olmadığı evde maddi zarar meydana geldi.

Dün akşam Canik ilçesi Karşıkaya Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında, yangın çıktı. Irak uyruklu 4 kişinin yaşadığı ve yangın sırasında kimsenin bulunmadığı daireden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Canik, Güncel

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