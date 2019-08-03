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Evde çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'te yabancı uyruklu ailenin oturduğu evde çıkan yangın korkuttu.

03.08.2019 16:19 Evde çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te yabancı uyruklu ailenin oturduğu evde çıkan yangın korkuttu.

Şehitkamil ilçesine bağlı Düllükbaba Mahallesi'nde ikindi vakitlerinde yabancı uyruklu Suzen ve Muhanned Musto çiftinin oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çetin Sokak içerisinde bulunan 3 katlı müstakil apartmanın 3'üncü katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, yabancı uyruklu Musto ailesinin oturduğu ev kullanılamaz hale geldi. Korkuya neden olan yangında, ekiplerin müdahalesi mahalleli tarafından merakla izlendi.

Yangında evi harabeye dönen Suzen Musto, fenalık geçirdi. Musto sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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