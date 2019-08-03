Haberler» Yerel» Haber

Evde çıkan yangın korkuttu

Evde çıkan yangın korkuttuGAZİANTEP - Gaziantep'te yabancı uyruklu ailenin oturduğu evde çıkan yangın korkuttu.

03.08.2019 16:44
Evde çıkan yangın korkuttu
Evde çıkan yangın korkuttu
GAZİANTEP - Gaziantep'te yabancı uyruklu ailenin oturduğu evde çıkan yangın korkuttu.
Şehitkamil ilçesine bağlı Düllükbaba Mahallesi'nde ikindi vakitlerinde yabancı uyruklu Suzen ve Muhanned Musto çiftinin oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çetin Sokak içerisinde bulunan 3 katlı müstakil apartmanın 3'üncü katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, yabancı uyruklu Musto ailesinin oturduğu ev kullanılamaz hale geldi. Korkuya neden olan yangında, ekiplerin müdahalesi mahalleli tarafından merakla izlendi.
Yangında evi harabeye dönen Suzen Musto, fenalık geçirdi. Musto sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Şehitkamil, Gaziantep, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
17:09   Ümraniye Belediyesi, Ümraniyelilere boğaz turu keyfi yaşatıyor
16:44   Evde çıkan yangın korkuttu
16:39   Gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi
16:26   Tuzla'da şehit kütüphaneleri için, kitapla ödeme yapılan kermes
15:17   Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi
14:21   Kartal'da Triatlon Balkan Şampiyonası heyecanı
14:14   Datça'da 42 göçmen böyle yakalandı