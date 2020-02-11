Evde çıkan yangında 1 kişi öldü

KONYA'da, sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, bedensel engelli Hatice Erdoğan (52), yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Erkuş Sokak'ta bir binanın ikinci katında çıktı. Hatice Erdoğan ve ailesinin oturduğu evde çıkan yangında dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdükten sonra eve girdi. Ekipler bedensel engelli Hatice Erdoğan'ın cansız bedenini buldu. Erdoğan ailesinin diğer fertlerinin ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yaptığı ilk incelemede yangının sobadan kaynaklandığı üzerinde dururken, araştırma sürüyor.

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