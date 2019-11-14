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Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AKSARAY'da bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

14.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:46Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AKSARAY'da bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Harmanı Mahallesi 5855 Sokak'taki Cengiz Büyükkaya'nın (51) oturduğu tek katlı müstakil evde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Sobanın da bulunduğu oturma odasında çıkan yangını fark eden Cengiz Büyükkaya, yeğeni Gamze (15) ile alevlere müdahale etti, başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Cengiz Büyükkaya ile yeğeni Gamze Solmaz, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Büyükkaya ve Solmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



Hacılar, Aksaray, İtfaiye, Solmaz, Güncel

Kaynak: DHA

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