Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında, baba ve engelli 2 çocuğu dumandan etkilendi.

01.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:51
Adıyaman 'da bir evde çıkan yangında, baba ve engelli 2 çocuğu dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'nde Abdullah F'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında, dumandan etkilenen baba Abdullah ile engelli çocukları Burak ile Funda F. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haberin Videosu :

Evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti Haberler
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti
Bağış hesapları bloke edilen İBB’den ilk hamle geldi Haberler
Bağış hesapları bloke edilen İBB'den ilk hamle geldi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haberler
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Duraklar, meydanlar boş kaldı...Eminönü ve Karaköy'de son durum havadan fotoğraflandı - Haber 15:21: Dadaş Ortaokulu öğretmenleri "Şimdi değilse ne zaman" dedi - Haber 15:21: Balkonda karnaval - Haber 15:21: Bingöl beyaza büründü - Haber 15:21: Erdoğan: "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber