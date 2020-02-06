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Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

06.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:36
'ın merkez ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Caddesi Atmaca Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evde yalnız olduğu belirlenen 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğu kurtararak alevleri söndürdü.
Dumandan etkilenen iki kardeş, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Çocuklardan 4 yaşındaki kız yolda hayatını kaybetti, ağabeyi ise Hatay Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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