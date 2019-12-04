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Evde çıkan yangında anne- oğul öldü

İZMİR'in Foça ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) yaşamını yitirirken, Deniz Tuncer (60) ise alevlerin arasından kurtarıldı.

04.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:27Evde çıkan yangında anne- oğul öldü

İZMİR'in ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) yaşamını yitirirken, Deniz Tuncer (60) ise alevlerin arasından kurtarıldı. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Foça'nın Oruç Reis Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Aliağa ve Bağarası itfaiye ekiplerinden de yardım istendi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri, ekiplere, evde 3 kişinin yaşadığı bilgisini verdi. Yangın sırasında alt katta olduğu görülen Deniz Tuncer, kurtarıldı. Dumandan etkilenen Tuncer, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın güçlükle söndürülürken, üst kata giren ekipler, Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, evden çıkarılarak, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Murat Cihan, İzmir, Foça, Güncel

Kaynak: DHA

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