Haberler » Güncel » Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Haber

Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.

28.02.2020 04:09 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:11
'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezine bağlı Günebakan köyünde yaşayan ailesine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden baba Sami Aydın, eşi Arife ve 7 kişiyi uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.
İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri köyde yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü.
Yangında, dumandan etkilenen Sami ve Arife Aydın'ın yanı sıra Zeynep, Yunus Emre, Hasan, Sami Yusuf (4), Miray Aydın (1) ile Ümmü Gülsüm ve Mehmet Efe Alev (4), 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:01  Yaşar Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman? Yaşar Kemal hayatı ve biyografisi!
01:00  İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 28 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
28.02.2020 04:28:52