Evde Çıkan Yangında Eşyalar Kül Oldu

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:26



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:26

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde bir evde çıkan yangında eşyalar küle döndü.Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova İlçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Irmak Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Ç.'ye ait evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle evdeki bir çok eşya küle dönerek kullanılamaz hale geldi.Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA