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Evde çıkan yangında mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:51
'ün ilçesinde, bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde çıkan yangın sonrası mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Atatürk Mahallesi Eren Sokak üzerinde bulunan Birlik apartmanın son katında medyana geldi. Ahmet Aydın'a ait evin mutfak kısmında meydana geldi. Alevlerin bir anda büyüdüğü yangın sırasında evde kiracı olarak bulunan Bahadır Bektaş Doğmuş (25) ise mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ekipleri, kapıyı kırarak evde bulunan Doğmuş'u (25) dışarı çıkardı.
Dumandan etkilenen Doğmuş, sağlık ekiplerince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Yasin Erdem/İHA)
Evde çıkan yangında mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


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