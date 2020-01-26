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Evde çıkan yangında öldü

Evde çıkan yangında öldüMersin'in Tarsus ilçesinde Murat Acem (35), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

26.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:32
Evde çıkan yangında öldü
'in ilçesinde Murat Acem (35), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ramazan Alper Sokak'ta Murat Acem'in yaşadığı iki katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine verdi. Bölgeye sevk edilen ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Evde yapılan incelemede, Murat Acem'in cansız bedeni bulundu.
Murat Acem'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-
Evde çıkan yangında öldü

Fevzi Çakmak Mahallesi, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


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