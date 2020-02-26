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Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da bir evde çıkan yangında yanarak yaralanan 28 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

26.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:31Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti
'da bir evde çıkan yangında yanarak yaralanan 28 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde çıkan yangında yatak odasında bulunan Fatma Çakır (28), yanarak ağır yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatma Çakır tedavi altına alındı. Yapılan araştırmada yangının elektrikli sobadan çıktığı tespit edildi.

Yangında ağır yaralanan Fatma Çakır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Hürriyet Mahallesi, Fatma Çakır, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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