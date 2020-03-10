Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
10.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:32
Zonguldak 'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde Temel (82) ile Naciye Çelik (74) çiftinin yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık personeli yaptığı incelemede, dumandan etkilendiği değerlendirilen yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelik çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşlı çiftin evlerindeki elektriğin kesildiği, bunun üzerine mum yaktıkları ve yangının da mum alevinin evdeki eşyalara sıçramasıyla çıktığı iddia edildi.
Yaşlı çiftin ev sahibi olan Davut Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duydukları an olay yerine geldiklerini ve ekiplerin evde olduklarını belirterek, "İçeride gerekli incelemeleri yaptılar, cenazelerini kaldırdılar. Çok üzüldük, bizim 14 yıllık kiracımız demiyorum artık aile dostumuzdu." diye konuştu.
Alınan bilgiye göre, Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde Temel (82) ile Naciye Çelik (74) çiftinin yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık personeli yaptığı incelemede, dumandan etkilendiği değerlendirilen yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelik çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşlı çiftin evlerindeki elektriğin kesildiği, bunun üzerine mum yaktıkları ve yangının da mum alevinin evdeki eşyalara sıçramasıyla çıktığı iddia edildi.
Yaşlı çiftin ev sahibi olan Davut Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duydukları an olay yerine geldiklerini ve ekiplerin evde olduklarını belirterek, "İçeride gerekli incelemeleri yaptılar, cenazelerini kaldırdılar. Çok üzüldük, bizim 14 yıllık kiracımız demiyorum artık aile dostumuzdu." diye konuştu.
Kaynak: AA
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Etiketler : Terakki Mahallesi, Gümüşhane, Zonguldak, Güncel
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