Evde Çökelek Nasıl Yapılır?

Evinizde doğal malzemeler ile kolayca çökelek yapabilirsiniz. Çökeleği isterseniz börek ve poğaçalarınız da kullanın, isterseniz de salatalarınıza ilave edip diyetinize kaldığınız yerden devam edin. Yapımı çok basit olan çökelek tarifi için sadece ev yoğurduna ihtiyacınız vardır. Ayrıca eğer evde yaptığınız yoğurdunuz tutmadı ve sulu olduysa, yoğurdunuzu çökelek yaparak değerlendirebilirsiniz. Peki, çökelek nasıl yapılır? İşte ev yapımı çökelek tarifi...Malzemeler:-6 kilo ev yapımı yoğurt-Tuz-Birkaç damla limon suyu yada limon tuzuÇökelek nasıl yapılır?-Ocağa aldığınız yoğurt kaynadığında içerisine tuzunu ve limon suyunu ekleyip 2-3 dakika kaynatın ve ocaktan alın.-Soğumasını bekleyin.-Soğuduğunda bir süzgeçle fazla suyunu da süzdürerek çökeleği dolaba kaldırın.-Fazla yaptıysanız derin dondurucuda da saklayabilirsiniz.-Kahvaltılarda, börek ve poğaçalar da dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.Püf noktası: Verdiğimiz tarif 6 kilo yoğurda göre ayarlanmıştır. 6 kilo yoğurttan 2 kilo çökelek elde edebilirsiniz. Eğer yoğurdunuz çok kıvamlı ise mutlaka sulandırmayı ihmal etmeyin. Çünkü yoğurt kıvamı çökeleğinizin lezzetini etkileyecektir.Afiyet olsun.