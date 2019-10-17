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Evde düşüp başını duvara vuran yaşlı adam öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dün evde dengesini kaybederek düşen ve bu sırada başını duvara çarpan Murat Köse (82), götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17.10.2019 11:19Evde düşüp başını duvara vuran yaşlı adam öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dün evde dengesini kaybederek düşen ve bu sırada başını duvara çarpan Murat Köse (82), götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bakılar Mahallesi'nde dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 15 Ekim Salı günü sol gözünden ameliyat olan ve evine gönderilen Murat Köse, evde dolaştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Başını duvara çarpan Murat Köse ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Köse'ye ilk müdahaleyi yaptı.Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Köse, durumunun ağır olması dolayısıyla Alanya'ya sevk edildi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Murat Köse, müdahaleye rağmen gece yaşamını yitirdi.



Murat Köse, Gazipaşa, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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