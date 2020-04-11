Evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapımı tarifi - Ekmek yapımı mayalı, mayasız

Evde ekmek pişirme hiç bu kadar kolay olmamıştı! Evde organik ekmek yapımı, evde ekmek yapımı nefis tarifler haberimizde. Fırın hamurundan evde ekmek yapımı malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. Mayalı ekmek yapımında püf nokta, hamurun belli bir süre mayalanmış olmasıdır. Mayasız evde ekmek yapımında ise unun diğer malzemelerle kontrollü şekilde karıştırılması öenmlidir. Evde ekmey yapımı ayrıntıları...

EKMEK YAPIMI MALZEMELERİ

500 gr (4. 5-5 su bardağı) un

1. 5 su bardağı ılık su

1. 5 tatlı kaşığı tuz

1. 5 tatlı kaşığı şeker

1 paket instant kuru maya

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı un

2 yemek kaşığı su

MAYALI EKMEK YAPIMI TARİFİ

Mayayı bir kaseye alıp üzerine yarım çay bardağı ılık suy ilave edilir. Bir kaç kez karıştırıp 10-15 dakika bekletilir. Bu sırada

Unu bir kaba alıp üzerine bekletilen mayayı, şekeri, tuzu ekleyip karıştırdıktan sonra su ilavesi yapıp ve yoğurulur. Yumuşak, ele yapışmayan hamur elde edildikten sonra bir kaba konularak üzeri örtülür, ılık ortamda 40-45 dakika bekletilir.

Hamur mayalandıktan sonra istenilen şekil verilir. Tepsi yağlanır ya da pişirme kağıdı kullanılır. Ekmek hamuru tepsiye alınır ve üzerine bir miktar su sürülür ve un sepilir. 20 dakika o halde üzeri kapatılarak bekletildikten 18-190 derecede pişirilir.

MAYASIZ EKMEK YAPIMI MALZEMELERİ

1 çay bardağı su

1 çay bardağı süt

1,5 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un

MAYASIZ EKMEK YAPIMI TARİFİ

Tüm malzemeler bir kaba alınarak karıştırılır. Bu durumda un yavaş yavaş eklenir. Hamur ele yapışacak şekilde olmalı. Hamu uzun süre yoğurulmadan hazırlanmalı. Ekmek hamuru yağlanmış ve unlu bir kaba alınır. İstenirse üzerine susam ya da çörek otu serpilebilir.

Hamura şekiller verildikten sonra 180 derecelik fırına pişirilmek üzere sürülür. Ekmeklerin üzeri kızarana kadar 35-40 dakika pişirilir.