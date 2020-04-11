Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapımı tarifi - Ekmek yapımı mayalı, mayasız

Evde ekmek yapımı kuru maya ile nasıl olur? Diğer yandan mayasız ekmek yapımı da araştırılıyor. Mayalı ve mayasız ekmek tarifleri sokağa çıkmanın kısıtlandığı günlerde en yoğun aratılan konular arasında. Lezetli ve sıcacık evde ekmek tariflerini derledik. Evde ekmek yapımı mayalı nasıl olur? İşte, evde ekmek yapımı tarifi mayasız...

11.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:26
Evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapımı tarifi - Ekmek yapımı mayalı, mayasız

Evde ekmek pişirme hiç bu kadar kolay olmamıştı! Evde organik ekmek yapımı, evde ekmek yapımı nefis tarifler haberimizde. Fırın hamurundan evde ekmek yapımı malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. Mayalı ekmek yapımında püf nokta, hamurun belli bir süre mayalanmış olmasıdır. Mayasız evde ekmek yapımında ise unun diğer malzemelerle kontrollü şekilde karıştırılması öenmlidir. Evde ekmey yapımı ayrıntıları...

EKMEK YAPIMI MALZEMELERİ

500 gr (4. 5-5 su bardağı) un

1. 5 su bardağı ılık su

1. 5 tatlı kaşığı tuz

1. 5 tatlı kaşığı şeker

1 paket instant kuru maya

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı un

2 yemek kaşığı su

MAYALI EKMEK YAPIMI TARİFİ

Mayayı bir kaseye alıp üzerine yarım çay bardağı ılık suy ilave edilir. Bir kaç kez karıştırıp 10-15 dakika bekletilir. Bu sırada

Unu bir kaba alıp üzerine bekletilen mayayı, şekeri, tuzu ekleyip karıştırdıktan sonra su ilavesi yapıp ve yoğurulur. Yumuşak, ele yapışmayan hamur elde edildikten sonra bir kaba konularak üzeri örtülür, ılık ortamda 40-45 dakika bekletilir.

Hamur mayalandıktan sonra istenilen şekil verilir. Tepsi yağlanır ya da pişirme kağıdı kullanılır. Ekmek hamuru tepsiye alınır ve üzerine bir miktar su sürülür ve un sepilir. 20 dakika o halde üzeri kapatılarak bekletildikten 18-190 derecede pişirilir.

MAYASIZ EKMEK YAPIMI MALZEMELERİ

1 çay bardağı su

1 çay bardağı süt

1,5 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un

MAYASIZ EKMEK YAPIMI TARİFİ

Tüm malzemeler bir kaba alınarak karıştırılır. Bu durumda un yavaş yavaş eklenir. Hamur ele yapışacak şekilde olmalı. Hamu uzun süre yoğurulmadan hazırlanmalı. Ekmek hamuru yağlanmış ve unlu bir kaba alınır. İstenirse üzerine susam ya da çörek otu serpilebilir.

Hamura şekiller verildikten sonra 180 derecelik fırına pişirilmek üzere sürülür. Ekmeklerin üzeri kızarana kadar 35-40 dakika pişirilir.

Etiketler: Hamur, Gündem, Yemek Tarifi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› Gündem ››Evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapımı tarifi - Ekmek yapımı mayalı, mayasız - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:25: Anak Krakatau Yanardağı nerede? Anak Krakatau Yanardağı hangi ülkede? - Haberler 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağını sert sözlerle eleştirdi - Haberler 12:09: Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma oyuncuları, fragmanı - Haberler 11:47: Umudumuz Şaban filmi konusu nedir? Umudumuz Şaban nerede çekildi? Umudumuz Şaban oyuncuları - Haberler 11:44: Kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri yasakta çalışacak mı? - Haberler 11:37: Madagaskar Penguenleri filmi konusu nedir? Madagaskar Penguenleri filmi oyuncuları ve Madagaskar Penguenleri özeti! - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları - Haberler