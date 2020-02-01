Haberler » Güncel » Evde ele geçirilen uyuşturucu hapların cinsel içerikli ve eşine ait olduğunu savundu - Haber

Evde ele geçirilen uyuşturucu hapların cinsel içerikli ve eşine ait olduğunu savundu

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde 4 ruhsatsız tabanca ile 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.

01.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:47Evde ele geçirilen uyuşturucu hapların cinsel içerikli ve eşine ait olduğunu savundu

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde 4 ruhsatsız tabanca ile 140 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden ev sahibi kadın, hapların cinsel içerikli ve eşine ait olduğunu öne sürdü.

Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve polis baskın yaptı. Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 101 fişek ile 140 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi Ahmet T. (44) ve eşi Ayşe T. (36) ile baskında evde bulunan Salih E. (39), İbrahim Y. (43), Abdullah T. (47) ve Ş.A. (17) gözaltına alındı.Şüphelilerden Ayşe T., hapların cinsel içerikli ve eşine ait olduğunu iddia etti. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:16:22