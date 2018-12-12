Evde Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar meydana gelen evde dumandan etkilenen Hatice
Soy'a sağlık görevlileri müdahale etti.
Soy Ailesi'nin yaşadığı Gölcük Yukarı Değirmendere
Mahallesi Türbe Yolu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında gece yarısı elektrikli sobadan yangın çıktı. Sobanın eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangına Hatice ve Mehmet Soy
çifti, müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi dumanların arasında kalan çifti binadan çıkarıp alevlere müdahale etti. Dumandan etkilinen Hatice Soy'a olay yerine gelen sağlı ekibi müdahalede bulundu. Yangın kısada sürede kontrol altına alındı ancak evde hasar meydana geldi.
- Kkocaeli
Hatice Çarpar,İtfaiye,Gölcük
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:00