Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evde geçirilen zaman fırsata dönüştürülebilir

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Rıfat Kayiş, evde kalma sürecinin yeni bağımlılıklara neden olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sürecin hep olumsuz yönüne odaklanıyoruz ancak bunu bir...

04.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:06
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Rıfat Kayiş, evde kalma sürecinin yeni bağımlılıklara neden olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sürecin hep olumsuz yönüne odaklanıyoruz ancak bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Eski gelenek ve göreneklerimizi hatırlamak konusunda bizim için fırsat olabilir." dedi.
Kayiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere birçok insanın evinde zaman geçirdiğine işaret etti.
Uyarılara rağmen yaşlıların zaman zaman dışarı çıktığını hatırlatan Kayiş, "Yaşlıların bu davranışının önüne geçmek için teknolojik imkanlardan faydalanarak onlarla iletişim kurmamız gerekir. Yaşlı insanların bu araçları kullanmada yetersizliği olabilir, bunları kullanmalarına yardımcı olacağız. Sosyal medya aracılığıyla ya da görüntülü görüşmeler yaparak iletişim kuracağız. Aynı zamanda yaşıların bu dönemde kendilerini yalnız hissetmemeleri için televizyonlarda onlara uygun programlar hazırlanırsa evde kalma süreçleri keyifli hale getirilebilir." diye konuştu.
Çocukların evde keyifli zaman geçirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kayiş, "Bu dönemde çocuklar da evde kalıyor. Eğitimlerine evde devam ediyorlar. Çocukların dışarı çıkmasının önüne geçmek için evde yapılan etkinlikleri çeşitlendirerek onlarla eğlenceli vakit geçirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Alışkın olunmayan bir sürecin yaşandığını vurgulayan Kayiş, şöyle devam etti:
"Alkol, sigara ya da uyarıcı madde gibi bağımlılıklar, fiziksel bağımlılıklar. Çocuklar için ekran bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, telefon bilgisayar karşısında geçirilen bir bağımlılık söz konusu olabilir. Alışkanlıklarımıza aykırı bir durum ortaya çıktığı için ekrana yönelme durumu var. Hem çocuklar hem de yetişkinler için bu söz konusu. Ekranla zaman geçirme alışkanlığı artacaktır. Bu durum bir yere kadar kabul edilebilir ama gün boyu yapılan bir alışkanlık haline dönüşürse problem var demektir. Bu sürecin telefon, bilgisayar gibi yeni bağımlılıklara dönüşmemesi gerekiyor. Yeni bağımlılıklara dönüşmemesi için kendi kişisel farkındalığımız önemli."
Sürecin iyi değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunan Kayiş, bu sürecin hep olumsuz yönüne odaklanıldığını ancak bunun bir fırsata dönüştürülebileceğini vurguladı.
Eski gelenek görenekleri hatırlamanın da bu süreçte iyi bir fırsat olacağına dikkati çeken Kayiş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Özellikle yaşlı aile büyüklerimizden söz ettik. Onlar bize eski gelenek ve göreneklerimizi hatırlatıcı hikayeler anlatabilirler. Eskiden telefon, tablet, televizyon yokken nasıl zaman geçirdiklerini anlatırlar. Bu sayede hem büyüklerimiz keyifli zaman geçirir hem de biz yeni bağımlılıklardan kaçınmış oluruz. Gelenek göreneklerimizi ve eski etkinlikleri öğrenerek aile bağlarını güçlendirebiliriz." Evde geçirilen zaman fırsata dönüştürülebilir

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu Üniversitesi, Ahmet Rıfat, Güncel

Haberin Videosu :

Evde geçirilen zaman fırsata dönüştürülebilir
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Evde geçirilen zaman fırsata dönüştürülebilir - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: Suriye Geçici Hükümeti'nden Kovid-19 nedeniyle "af" kararı - Haber 14:30: Samsun'da gönüllü gençler sağlık çalışanları için siper maske üretti - Haber 14:29: Vatanperver Gençlik Teşkilatı'ndan sağlık çalışanlarına destek - Haber 14:29: BAYBURT Jandarmayı arayıp saman istedi - Haber 14:29: BURSA Koronavirüse karşı 400 polis aracını dezenfekte ettiler - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber