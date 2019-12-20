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Evde genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Antalya'da bir ikamete düzenlenen operasyonda, genetiği ile oynanmış 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

20.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:54 Evde genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
'da bir ikamete düzenlenen operasyonda, genetiği ile oynanmış 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İkameti adeta laboratuvara çevirip çeşitli düzenekler kuran şahıs tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir ikamette genetiği ile oynanmış kenevir bitkisi yetiştirildiği ve yetiştirilen bu bitkilerin kurutularak piyasaya sürüleceği bilgisi elde edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, yetiştirilmesi için özel düzenek hazırlanmış 42 kök ekili kenevir bitkisi, genetiği ile oynanmış 280 gram esrar, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel ısıtma, havalandırma ve ışıklandırma benzeri düzenekler ele geçirildi.

Operasyonla ilgili yakalanan şüpheli A.E. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" ve "2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek, İzinsiz Bitkisi Yetiştirmek" suçlarından işlem yapıldı. A.E., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin ardından sevk edildiği Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, Kenevir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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